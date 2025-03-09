Крылья Советов

'45+5

Первый тайм завершен! «Акрон» обыгрывает «Крылья» на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром среди всех российских футболистов в истории. На его счету теперь 234 гола.

Стоит отметить, что «Крылья» создали немало моментов и могли сравнять счет, но голкипер «Акрона» Васютин показал невероятную игру и позволил команде сохранить преимущество.