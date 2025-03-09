Крылья Советов

Джурасович попал в небольшой офсайд, пытаясь принять мяч возле штрафной «Крыльев».
Самарцы побежали прессинговать только что вышедшего вратаря Волкова. Тот выбил мяч подальше в поле.
Неожиданная замена произошла в составе «Акрона» в перерыве: вратарь Волков вышел вместо Васютина, который прекрасно себя проявил в первом тайме. Возможно, голкипер получил какую-то травму.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Акрон» обыгрывает «Крылья» на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром среди всех российских футболистов в истории. На его счету теперь 234 гола.
Стоит отметить, что «Крылья» создали немало моментов и могли сравнять счет, но голкипер «Акрона» Васютин показал невероятную игру и позволил команде сохранить преимущество.
«Крылья» заработали угловой, но не смогли извлечь из него пользы.
Дзюба пытался принять мяч после длинного заброса на чужой половине поля, но попал в офсайд.
Лончар и Костанца столкнулись в верховой борьбе за мяч, и у защитника «Крыльев» хлынула кровь из носа. Врачи оказали игроку помощь.
Арбитр компенсировал три минуты.
Опасно! Олейников отдал пас в центр штрафной «Акрона», где Сергеев нанес удар низом в левый угол! Васютин в невероятном прыжке успел отбить мяч.
«Акрон» под конце тайма неожиданно завладел мячом, но использовал это лишь для обороны. Продвижения к штрафной не случилось.
Кузьмин подал в штрафную «Крыльев», где Дзюба нанес удар головой, но мяч пролетел над перекладиной!
Солдатенков схватил Дзюбу руками и прервал быструю атаку «Акрона», за что получил желтую карточку.
«Крылья» заработали угловой. Солдатенков пробил головой после навеса, но Васютин надежно зафиксировал мяч в перчатках.
Нападающий «Крыльев» Олейников нанес удар практически с линии штрафной, но попал в соперника.
Еще один опасный момент у «Крыльев»! Защитник самарцев Костанца проник в штрафную «Акрона» и нанес удар в ближнюю «девятку», но Васютин спас свою команду!
Перекладина! Сергеев прострелил во вратарскую «Акрона», Васютин прервал этот пас, но мяч отскочил к Зиньковскому, который пробил в перекладину!
«Акрон» отдал мяч «Крыльям» и выжидает, надеясь на контратаки.
Вратарь «Крыльев» Песьяков засуетился и отдал передачу соперникам. В итоге полузащитник «Акрона» Джурасович нанес удар по воротам, но мяч просвистел над перекладиной!
Сергеев пытался пробить головой из пределов штрафной «Акрона», но не достал до мяча!
Дзюба принял мяч в штрафной «Крыльев» и пробил по воротам, но удар был заблокирован Солдатенковым.
Зиньковский нанес дальний удар по воротам «Акрона», но Васютин уверенно поймал мяч!
Момент! Бейл подал в штрафную «Акрона», где Сергеев нанес плотный удар головой, но голкипер Васютин сумел перевести мяч на угловой. Однако самарцы не смогли извлечь пользы из этого углового.
«Крылья» понемногу приходят в себя и начинают больше владеть мячом.
А вот теперь полузащитник «Акрона» Данилин грубо отмахнулся от Зиньковского. Судья опять не стал давать желтую карточку.
Дзюба жестко сыграл против Бейла, но сразу извинился. Арбитр не стал давать желтую карточку.
ГООООЛ!!! Дзюба открыл счет — 1:0 в пользу «Акрона»!
«Акрон» заработал очередной угловой. Данилин подал в штрафную, где Дзюба подхватил мяч и нанес точный удар в угол ворот!
36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 234 голами в активе. Он побил рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру (233). Поздравляем!
Лончар оказался в штрафной «Крыльев» и попытался прострелить вдоль ворот, но ему помешали защитники.
«Акрон» заработал еще два угловых, но самарцы успешно отбились от подач в свою штрафную.
«Акрон» заработал угловой. Кузьмин подал в штрафную, но защитник «Крыльев» Солдатенков выиграл верховую борьбу за мяч.
Опасно! Полузащитник «Акрона» Лончар нанес удар головой из пределов штрафной «Крыльев», но вратарь Песьяков спас свою команду.
Матч начался!
Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Савичев, Неделчару, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Галдамес, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Дмитриев, Сергеев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Крылья» принимают на своем поле «Акрон».