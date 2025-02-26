«Роди его обратно»: Дегтярев рассказал о полученных угрозах

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о том, что во время работы в Хабаровске его семья получала очень много угроз. Об этом он заявил в интервью Sports.ru.

«В Хабаровске всякие шизоиды писали моим родителям письма типа «роди его обратно», «мы его убьем». Угроз семье много было. Кто-то под окнами правительства орали в мегафон: «Мы поставим детей Дегтярева на колени, утопим их в слезах», — рассказал Дегтярев.

Ранее он рассказал о сумме, которую ОКР отсудил у МОК, заявил, что Россия будет представлена на Олимпиаде-2028 с флагом и гимном, а также назвал себя солдатом Путина.

2 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Елена Вяльбе оценила назначение Дмитрия Губерниева советником Дегтярева.