Вяльбе оценила назначение Губерниева советником Дегтярева

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась комментировать назначение комментатора Дмитрия Губерниева советником министра спорта России Михаила Дегтярева. Ее слова приводит NEWS.ru.
«Все, что связано с этим человеком, я не комментирую. Всего доброго», — заявила Вяльбе.
11 февраля Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России.
О предложении стать советником министра на общественных началах Губерниев рассказал в декабре 2024 года.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.
Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее Дегтярев назвал главную цель России в возвращении на международные турниры.