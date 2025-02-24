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Глава ОКР назвал сумму, которую организация отсудила у МОК

Дегтярев: ОКР отсудил у МОК около пяти миллионов долларов за 2022 год
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о том, что организация отсудила у Международного олимпийского комитета (МОК) пять миллионов долларов в швейцарском суде из-за невыплаченной доли по маркетинговой программе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если нас отстраняют — мы судимся. Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год. Почти пять миллионов долларов. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я говорил это с первого дня. У нас увеличился штат юристов», — заявил Дегтярев.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дегтярев убрал букву Z из названия своего Telegram-канала.

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