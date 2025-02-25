Дегтярев назвал себя солдатом Путина

Дегтярев: куда направят — туда и пойду, я — солдат Путина

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал себя солдатом президента страны Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Sports.ru.

«Предложение я воспринял с воодушевлением — как солдат президента. С готовностью и благодарностью. Куда и когда направят, туда и пойду. Государственная гражданская служба не сильно от военной отличается», — заявил Дегтярев.

Ранее он рассказал о сумме, которую ОКР отсудил у МОК, а также заявил, что Россия будет представлена на Олимпиаде-2028 с флагом и гимном.

2 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дегтярев убрал букву Z из названия своего Telegram-канала.