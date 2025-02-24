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Глава ОКР заявил, что Россия выступит на Олимпиаде с флагом и гимном

Дегтярев: на Олимпиаде‑2028 мы будем в полном составе, с флагом и гимном
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены будут в полном составе участвовать в летних Олимпийских играх‑2028 в Лос‑Анджелесе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Идет курс на послабление ограничений для зимних видов спорта, но и на полных порах готовимся в Олимпиаде в Лос‑Анджелесе. Думаю, все будет там у нас хорошо. Там мы будем в полном составе, с флагом и гимном», — заявил Дегтярев.

2 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дегтярев назвал сумму, которую ОКР отсудил у МОК.

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