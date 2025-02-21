Избитый комментатор Скворцов сделал заявление

Комментатор Роман Скворцов, избитый в Новосибирске 8 февраля, в своем Telegram-канале подтвердил, что его выписали из больницы и обратился с благодарностями к врачам.

«Спасибо вам за профессионализм, надеюсь, выполню большую часть ваших рекомендаций. Отдельное спасибо больничному персоналу, катался у вас как сыр в масле. Скоро — домой, во вторник меня ждет встреча с доктором, которая уже ставила меня на ноги лет десять назад», — написал он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом. Полиция организовала проверку инцидента. 10 февраля в МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ.

14 февраля стало известно, что подозреваемого задержали. Позднее источник РИА Новости сообщил, что мужчина признал свою вину, однако в тот же день появилась информация, что мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышева.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивны

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