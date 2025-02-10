Стало известно, почему комментатор Скворцов попал в больницу

SHOT: комментатора Скворцова избили, потому что он заступился за знакомого

Комментатора Романа Скворцова избили в Новосибирске после того, как он заступился за своего знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, журналист вместе с друзьями отдыхал в заведении на Красном проспекте. Возле входа знакомый Скворцова поругался с компанией из семи человек, а сам комментатор за него заступился, за что и был избит.

Скворцова доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Врачи сумели его стабилизировать. Комментатор находится в сознании, однако не может вспомнить, что произошло с ним в момент нападения.

Telegram-канал Sport Baza указал, что комментатор находится в тяжелом состоянии, однако журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале опроверг это и заявил, что жизни Скворцова ничего не угрожает.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышёва.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные трансляции с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее появилась информация, что полиция проводит проверку по факту травмы Скворцова.