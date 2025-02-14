Подозреваемого в деле об избиении комментатора Скворцова отпустили

RT: подозреваемого в деле журналиста Скворцова отпустили под подписку о невыезде

Подозреваемого в нападении на Романа Скворцова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О задержании подозреваемого стало известно 14 февраля. Позднее источник РИА Новости сообщил, что мужчина признал свою вину.

Telegram-канал SHOT сообщил, что комментатора избили, когда он вступился за своего знакомого. Супруга Скворцова подтвердила, что инцидент связан с криминалом. Полиция организовала проверку инцидента. 10 февраля в МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РФ.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышева.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее стали известны подробности о состоянии комментатора Скворцова.