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В деле о нападении на комментатора Скворцова появился подозреваемый

МВД: в Новосибирске задержали подозреваемого в избиении комментатора Скворцова
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в нападении на спортивного комментатора Романа Скворцова в городе Новосибирске. Об этом сообщило Главное управление министерства внутренних дел (МВД) РФ по Новосибирской области в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что сотрудники ведомства провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личности мужчин, причастных к избиению Скворцова. После этого один из подозреваемых был взят под стражу, сейчас он находится в отделе полиции №1 «Центральный».

«Полицейские опрашивают мужчину. Информация проверяется», — добавили в МВД РФ.

В ночь на 9 февраля спортивного комментатора госпитализировали в Новосибирске с кровоизлиянием в мозг. Жители города нашли Скворцова на улице, возле одного из баров на Красном проспекте. Медикам удалось стабилизировать состояние мужчины. Он уже пришел в сознание, но не может вспомнить, как именно получил травму головы.

При этом Telegram-канал SHOT писал, что на спортивного комментатора напали, когда он заступился за своего знакомого. Последний повздорил с компанией из семи человек, и Скворцову пришлось вмешаться.

10 февраля в МВД РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Его возбудили по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в республике Бурятия засняли, как женщина избила мужчину на проезжей части.

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