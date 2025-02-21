Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском футболе обнаружили абсурд и бессмыслицу

Бывший генсек РФС Воробьев заявил, что в РПЛ остались лишь абсурд и бессмыслица
close
РИА Новости

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в российском футболе осталось лишь две команды.

Комментируя трансфер Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо», Воробьев заявил, что ему это вообще не интересно.

«Спасет ли Глебов ситуацию в «Динамо»? Спасают шахтеров после взрыва метана. А в футболе надо мяч пинать. В России есть только две команды – «Абсурд» и «Бессмыслица». И кто из них выиграет, меня не волнует», — заявил экс-чиновник РФС.

В текущем сезоне Глебов провел за желто-синих 23 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Глебов является капитаном «Ростова», за который играл с 2019 года. Всего за команду он провел 191 встречу, в которых записал на свой счет 12 голов.

Глебов — игрок сборной России. На его счету 13 поединков за национальную команду.

Ранее «Зениту» сделали поблажку и позволили зарегистрировать Сашу Зделара.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами