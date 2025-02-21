В российском футболе обнаружили абсурд и бессмыслицу

Бывший генсек РФС Воробьев заявил, что в РПЛ остались лишь абсурд и бессмыслица

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в российском футболе осталось лишь две команды.

Комментируя трансфер Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо», Воробьев заявил, что ему это вообще не интересно.

«Спасет ли Глебов ситуацию в «Динамо»? Спасают шахтеров после взрыва метана. А в футболе надо мяч пинать. В России есть только две команды – «Абсурд» и «Бессмыслица». И кто из них выиграет, меня не волнует», — заявил экс-чиновник РФС.

В текущем сезоне Глебов провел за желто-синих 23 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Глебов является капитаном «Ростова», за который играл с 2019 года. Всего за команду он провел 191 встречу, в которых записал на свой счет 12 голов.

Глебов — игрок сборной России. На его счету 13 поединков за национальную команду.

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