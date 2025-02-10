Жена комментатора Скворцова раскрыла подробности его состояния

Супруга комментатора Романа Скворцова Ксения на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кратко рассказала подробности о состоянии мужа, который попал в реанимацию в Новосибирске.

«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом», — написала жена Скворцова.

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что комментатор находится в тяжелом состоянии, однако журналист Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале опроверг это и заявил, что жизни Скворцова ничего не угрожает.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который выиграла команда дивизиона Чернышёва.

С 2015 года года Скворцов работает на «Матч ТВ». Он комментирует спортивные мероприятия с 2001 года. Его дебют состоялся на трансляции юниорского мирового первенства по биатлону в Ханты-Мансийске. В 2024 году выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК».

Ранее стало известно, почему Скворцов попал в больницу.