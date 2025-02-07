Экс-президент «Спартака» о скандальном интервью Кокорина: ему осталось с коровами на поле выйти

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил форварду кипрского «Ариса» Александру Кокорину, который который назвал нынешнюю Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном», передает «РБ Спорт».

«Называя российским чемпионат говном, он в сам нем ковыряется, играя в чемпионате Кипра. Мне кажется, чемпионат Абхазии сильнее чемпионата Кипра. Осталось там только с коровами на поле выйти и бегать между лепех», — сказал Червиченко.

Также в интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», заявив, что подписал контракт назло «Зениту».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает до сих пор.

Ранее ветеран «Спартака» назвал Кокорина уродом по жизни.