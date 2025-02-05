Ветеран «Спартака» назвал Кокорина уродом по жизни

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова футболиста кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который назвал нынешнюю Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном», передает Sport24.

«Обсуждать Кокорина не хочу. Он урод. Урод и по жизни, и в том интервью. Это человек, при котором наш футбол стал говном. И именно из-за таких людей, как он», — сказал Ловчев.

Также в интервью Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», заявив, что подписал контракт назло «Зениту».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает до сих пор.

Ранее в «Спартаке» ответили на скандальное интервью Кокорина.