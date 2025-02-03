Российский боец назвал причину поражения Шары Буллета

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев заявил, что Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проиграл в поединке с британцем Майклом Пейджем, потому что очень сильно недооценил соперника. Его слова приводит Vprognoze.ru.
«Думаю, что он очень сильно недооценил Пейджа и у него был плохой план на бой или вообще отсутствовал, как во многих остальных боях, но с Пейджем нельзя так драться. Шара принял его вызов, а Пейдж был просто объективно быстрее», — заявил Бикрев.
1 февраля Шара Буллет проиграл Пэйджу в рамках турнира UFC Fight Night 250.
Поединок продлился все три раунда. Шара Буллет проиграл единогласным решением судей.
До этого боя у Магомедова было 15 побед в 15 поединках. Пэйдж нанес россиянину первое поражение в карьере.
26 октября 2024 года Шара Буллет одолел армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби.
Поединок завершился в самом конце второго раунда, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.
Ранее Шара Буллет поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.