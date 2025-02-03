Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец назвал причину поражения Шары Буллета

Бикрев: Шара Буллет очень сильно недооценил Пейджа
close
shara_bullet77/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев заявил, что Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проиграл в поединке с британцем Майклом Пейджем, потому что очень сильно недооценил соперника. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Думаю, что он очень сильно недооценил Пейджа и у него был плохой план на бой или вообще отсутствовал, как во многих остальных боях, но с Пейджем нельзя так драться. Шара принял его вызов, а Пейдж был просто объективно быстрее», — заявил Бикрев.

1 февраля Шара Буллет проиграл Пэйджу в рамках турнира UFC Fight Night 250.

Поединок продлился все три раунда. Шара Буллет проиграл единогласным решением судей.

До этого боя у Магомедова было 15 побед в 15 поединках. Пэйдж нанес россиянину первое поражение в карьере.

26 октября 2024 года Шара Буллет одолел армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Поединок завершился в самом конце второго раунда, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.

Ранее Шара Буллет поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами