Российский боец поблагодарил добрых русских мужиков за защиту

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов по прозвищу «Шара Буллет» поблагодарил «добрых русских мужиков» за защиту и поддержку. Слова спортсмена приводит Fighttime.

«Бешеная поддержка от них. Везде поддерживают, везде газ держат. Кто-то хочет что-то плохое написать, они сразу на него нападают и не дают меня обидеть. Это очень приятно. Спасибо вам большое, добрые русские мужики! Полный вперед! Россия — чемпион!» — заявил Магомедов.

26 октября на турнире Магомедов сразится со своим бывшим спарринг-партнером Арменом Петросяном, который представляет Армению, в рамках турнира UFC 308 в Абу-Даби.

В своей карьере «Шара Буллет» провел 18 боев и во всех одержал победу. Три из этих поединков провел в UFC. Петросян выходил в октагон 11 раз, восемь раз победил и три проиграл.

Ранее россиянина дисквалифицировали за нокаут соперника ногой в боксерском бою.