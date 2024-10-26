Российский боец UFC эффектным ударом отправил соперника в нокаут

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, одолел на турнире UFC 308 в Абу-Даби армянина Армена Петросяна.

Поединок завершился в самом конце второго раунда, когда Шара Буллет отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.

В своей карьере «Шара Буллет» провел 19 боев и во всех одержал победу. Три из этих поединков провел в UFC. Петросян выходил в октагон 12 раз, восемь раз победил и четыре раза проиграл.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

4 августа Шара Буллет поляк Михал Олексейчук получили денежные бонусы за лучший бой вечера на турнире UFC on ABC 7 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Магомедов, известный под прозвищем «Шара Буллет», одержал победу над соперником единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28.

Также бонусом за лучшее выступление вечера также наградили испанца Хоэля Альвареса и россиянина Азамата Мурзаканова. Указанные бойцы получат сверх своих гонораров еще $50 тыс.

Ранее Шара Буллет поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.