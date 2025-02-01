Российский боец UFC Шара Буллет потерпел первое поражение

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проиграл Майклу Пэйджу на турнире UFC Fight Night 250.

Поединок продлился все три раунда. Шара Буллет проиграл единогласным решением судей.

До этого боя у Магомедова было 15 побед в 15 поединках. Пэйдж нанес россиянину первое поражение в карьере. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Также Шара Буллет провел пять поединков в любительском MMA, одержав пять побед. Первый поединок он провел в феврале 2021 года, одолев представителя России Василия Зубкова.

В профессиональном MMA дебют Шары Буллета состоялся в 2017 году, когда он одолел китайца Йнкан Бао.

26 октября 2024 года Шара Буллет одолел армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Поединок завершился в самом конце второго раунда, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.

Ранее Шара Буллет резко ответил на высказывание о Дагестане.