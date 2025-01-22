Брата Хабиба отстранили от боев на полгода

Российский боец Умар Нурмагомедов был отстранен атлетической комиссией штата Калифорния от выступлений на полгода по медицинским показаниям.
Ранее были названы сроки возвращения спортсмена в октагон.
Бой, который состоялся 19 января в рамках турнира UFC 311, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Нурмагомедов сломал руку в поединке с Двалишвили.
В главном поединке турнира Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединков.
Ранее Двалишвили заявил, что обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым.