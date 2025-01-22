Брата Хабиба отстранили от боев на полгода

Умара Нурмагомедова отстранили от боев на полгода после поражения от Двалишвили

Российский боец Умар Нурмагомедов был отстранен атлетической комиссией штата Калифорния от выступлений на полгода по медицинским показаниям.

Ранее были названы сроки возвращения спортсмена в октагон.

Бой, который состоялся 19 января в рамках турнира UFC 311, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Нурмагомедов сломал руку в поединке с Двалишвили.

В главном поединке турнира Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединков.

Ранее Двалишвили заявил, что обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым.