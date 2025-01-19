Четвертая защита: Махачев бьется с Мойкано на UFC 311. LIVE

Кроме того, в UFC дебютировал Азамат Бекоев. В первом своем поединке в рамках промоушена он нокаутировал представителя США Закари Риса уже в первом раунде!
Андеркард стартовал с боя подопечного Хабиба Нурмагомедова: Тагир Уланбеков единогласным решением победил американца Клейтона Карпентера!
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий основного карда турнира UFC 311! Умар Нурмагомедов в соглавном событии бьет с грузином Мерабом Двалишвили, а в главном поединке Ислам Махачев проводит четвертую защиту титула чемпиона в легком весе против Ренато Мойкано!