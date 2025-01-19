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Спорт

Четвертая защита: Махачев бьется с Мойкано на UFC 311. LIVE

Смешанные единоборства. UFC 311. Ислам Махачев (Россия) — Ренато Мойкано (Бразилия). ОНЛАЙН
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Matt Davies/Global Look Press
В Лос-Анджелесе проходит турнир UFC 311, главным событием которого станет бой россиянина Ислама Махачева с бразильцем Ренато Мойкано. Соглавным событием заявлен поединок Умара Нурмагомедова с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий основного карда.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
06:05

Кроме того, в UFC дебютировал Азамат Бекоев. В первом своем поединке в рамках промоушена он нокаутировал представителя США Закари Риса уже в первом раунде!

06:00

Андеркард стартовал с боя подопечного Хабиба Нурмагомедова: Тагир Уланбеков единогласным решением победил американца Клейтона Карпентера!

05:50

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий основного карда турнира UFC 311! Умар Нурмагомедов в соглавном событии бьет с грузином Мерабом Двалишвили, а в главном поединке Ислам Махачев проводит четвертую защиту титула чемпиона в легком весе против Ренато Мойкано!

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