Названы сроки возвращения Умара Нурмагомедова в октагон после перелома руки

Умар Нурмагомедов вернется в октагон летом 2025 года

Менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умара Нурмагомедова Али Абдель‑Азиз в своих соцсетях назвал сроки возвращения спортсмена в октагон после перелома руки, отметив, что сейчас Нурмагомедова будет ждать операция.

Нурмагомедов сломал руку в поединке с Мерабом Двалишвили 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

«Завтра Умару проведут операцию на руке. Он вернется в клетку в середине или в конце лета», — написал Абдель‑Азиз.

Бой, который состоялся 19 января в рамках турнира UFC 311, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Как позднее стало известно, по ходу боя россиянин сломал руку.

В главном поединке турнира Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее Двалишвили заявил, что обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым.