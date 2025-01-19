Умар Нурмагомедов сломал руку в поединке на турнире UFC 311

Менеджер Абдель-Азиз: Умар Нурмагомедов сломал руку в поединке с Двалишвили

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умара Нурмагомедова, рассказал в своих соцсетях, что его клиент получил повреждение в поединке с с грузином Мерабом Двалишвили.

«Умар сломал руку в первом раунде. Никаких оправданий, никаких оправданий», — написал Абдель-Азиз.

Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

В главном поединке вечера Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

В главном поединке вечера Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано.

Поединок прошел в рамках турнира UFC 311.

Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее российский боец поздравил грузина Двалишвили с победой над Нурмагомедовым.