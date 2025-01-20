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Чемпион UFC Двалишвили обманул комиссию перед боем с Умаром Нурмагомедовым

Чемпион UFC Двалишвили заявил, что обманул комиссию перед боем с Нурмагомедовым
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Gary A. Vasquez-Imagn Images/Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили, выступающий за Грузию, в интервью инсайдеру Ариэлю Хельвани признался, что обманул атлетическую комиссию штата Калифорния во время прохождения медобследования перед боем с представителем России Умаром Нурмагомедовым. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Я был в брюках, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я приподнял свою левую штанину, а он продолжал что-то говорить. Затем он попросил показать ему вторую ногу, и я вновь показал ему левую ногу», — поделился он.

Бой, который состоялся 19 января в рамках турнира UFC 311, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Как позднее стало известно, по ходу боя россиянин сломал руку.

В главном поединке турнира Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее Нурмагомедов заявил, что он не проиграл Двалишвили.

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