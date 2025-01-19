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Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC

Двалишвили одолел Нурмагомедова на турнире UFC 311 и защитил чемпионский пояс
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CES MMA

Грузинский боец Мераб Двалишвили на турнире UFC 311 победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс.

Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

«Думаю, я выиграл первые три раунда, я не согласен с поражением. Но на все воля Всевышнего. После третьего раунда мне было тяжело бить — кажется, я сломал руку. Я потом пересмотрю этот бой — вряд ли я проиграл. На судей я не сержусь.

Я знал, что Мераб — очень жесткий парень. Я повредил руку, это повлияло», — сказал Нурмагомедов сразу после боя.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев встретится с бразильцем Ренато Мойкано. В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее Хабиб отреагировал на снятие Царукяна с боя против Махачева.

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