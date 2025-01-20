Трамп заявил о планах «держать подальше» мужчин от женского спорта

Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет «держать подальше» мужчин от женского спорта. Об этом республиканец заявил в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в центре Вашингтона, трансляцию которой ведет телеканал NBC News.

Также в рамках выступления Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина «великим игроком». В ответ с трибун раздался одобрительный гул.

20 января состоится инаугурация избранного президента США. 17 января Трамп подтвердил, что основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов.

19 января Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации. По информации телеканала CBS News, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

Ранее Трамп пообещал «остановить вторжение» в США.