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Инаугурацию Трампа проведут в ротонде Капитолия

Трамп подтвердил, что его инаугурацию проведут в ротонде Капитолия из-за морозов
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что основная часть его инаугурации состоится в ротонде Капитолия, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее. Такое решение было принято из-за ожидаемых холодов, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, инаугурационная речь и другие мероприятия пройдут в Капитолии, по аналогии с инаугурацией Рональда Рейгана в 1985 году, когда сильный холод также вынудил изменить формат церемонии.

Вместе с тем политик подчеркнул, что традиционный парад 20 января состоится в комплексе Capital One Arena.

Трамп возвращается в Белый дом, вступая в должность 47-го президента США после четырехлетнего президентства демократов.

По прогнозам синоптиков, в день инаугурации в Вашингтоне ожидаются низкие температуры — от минус 2°C до минус 7°C днем и до минус 12°C вечером.

До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп нарушил многолетнюю традицию, пригласив на свою инаугурацию лидеров других стран.

Ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию Трампа.

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