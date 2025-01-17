«России не будет». Кто приедет на инаугурацию Трампа

Дональд Трамп с женой Меланьей во время инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, 20 января 2017 года

Ушаков: Россию никто не будет представлять на инаугурации Трампа 20 января

На инаугурации президента США Дональда Трампа никто не будет представлять Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Обычно на церемонии присутствуют послы, но потенциальный кандидат на этот пост Александр Дарчиев пока не получил агреман. Украиснкого лидера Владимира Зеленского в Капитолий не позвали, а лидер КНР Си Цзиньпин приглашение отклонил. Кто все-таки приедет в Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Представители России не приедут на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится уже 20 января. Об этом заявил журналистам помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию. Обычно посол представляет», — сказал он.

При этом временный поверенный в делах РФ в США может посетить церемонию, если ему направят приглашение, добавил Ушаков.

Глава департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, которого называли возможным кандидатом на должность российского посла в Вашингтоне, пока не получил агреман.

Ранее помощник президента рассказал, что контактов между Москвой и командой Трампа пока не было, как не было и сигналов о скорых контактах Трампа с Путиным. В то же время российская сторона будет готова их принять, «когда они поступят».

«Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве вот сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона», — подчеркнул помощник.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже не получил приглашения на церемонию инаугурации Трампа, однако избранный американский лидер в беседе с журналистами уточнял, что готов приветствовать украиснкого, если тот вдруг решит посетить мероприятие.

Кого позвали и кто приедет

Нынешняя инаугурация станет уже 60-й в истории США. В соответствии с 20-й поправкой к конституции США, полномочия предыдущего президента Джо Байдена закончатся ровно в полдень 20 января, и с этого момента Трамп будет считаться главой государства.

Из-за холодной погоды церемонию, как ожидается, перенесут в помещение — в ротонду Капитолия, передает CNN.

Обычно инаугурации посещают только иностранные дипломаты. В этот раз, впервые за более чем 150 лет, на церемонию пригласили мировых политиков. Среди них — премьер-министр Италии Джорджио Мелони, президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Аргентины Хавьер Милей и другие.

Список приглашенных нигде не публиковался, а многие приглашения передавались по неофициальным каналам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее открыто поддерживавший республиканца в ходе его предвыборной кампании, отклонил приглашение Трампа, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши. В этот день, 20 января, премьер будет выступать на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства Венгрии в Совете ЕС.

Примечательно, что Трамп пригласил Орбана на инаугурацию после победы на ноябрьских выборах.

По информации The Guardian, суд в Бразилии не разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару посетить инаугурацию Трампа. Ожидается, что в Вашингтон прилетит его сын Эдуардо.

Председатель КНР Си Цзиньпин, тоже получивший приглашение от победителя президентской гонки в США, сам на инаугурацию не поедет, передает Reuters. Вместо него в Вашингтон отправится заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией и также не поедет на церемонию. По данным ряда СМИ, приглашение ей даже не присылали.

Экс-президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший тоже посетят церемонию. Все трое не пойдут на официальный обед по этому случаю, хотя двоих из них туда пригласили.

Байден еще в декабре заявил, что он «конечно» будет присутствовать на инаугурации, несмотря на то, что Трамп пропустил его церемонию вступления в должность в 2021 году.

Как пишет The Wall Street Journal, в Капитолий приглашены гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу, основатель Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и создатель Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг.

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По данным Politico, на инаугурации будет присутствовать французский миллиардер и технологический предприниматель Ксавье Ниль, оказывавший помощь владельцу Telegram Павлу Дурову после его задержания в аэропорту Парижа.

Инаугурацию посетят и некоторые звезды. По данным портала TMZ, на мероприятии будут присутствовать боксеры Джейк и Логан Пол, актриса Эмбер Роуз, телезвезда Кейтлин Дженнер, президент UFC Дана Уайт и телеведущая Мегин Келли. Певица Кэрри Андервуд исполнит песню America The Beautiful.

TikTok объявил, что отпразднует приход Трампа к власти вечеринкой общей стоимостью $50 тысяч . Она пройдет 19 января, в этот день соцсеть может быть запрещена в этой стране в соответствии с подписанным Джо Байденом законом.

Ряд американских СМИ пишет, что Трамп хочет соцсеть «спасти», а Байден не против передать ее судьбу в руки своего преемника.