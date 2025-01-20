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Трамп назвал Овечкина «великим игроком»

Трамп во время митинга перед сторонниками назвал хоккеиста Овечкина великим
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Reuters

Следующий президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне назвал российского хоккеиста Александра Овечкина «великим игроком».

Во время своей речи политик упомянул клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», поскольку Capital One Arena, где проходит митинг, является домашним стадионом команды. Именно за «Вашингтон» играет россиянин.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены. Их команда сейчас в отличном положении, а Овечкин — великий игрок,» — сказал Трамп сторонникам.

В ответ с трибун раздался одобрительный гул.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме. Таким образом россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее «Вашингтон» показал видео с Овечкиным и корги.

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