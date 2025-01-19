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Трамп прибыл в Вашингтон

CBS News: Трамп прибыл в Вашингтон, где состоится церемония его инаугурации

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По информации телеканала, Трамп приехал с супругой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

«Трамп приехал в Вашингтон 18 января, чтобы дать начало мероприятиям, посвященным его инаугурации», — отмечает CBS News.

Телеканал уточняет, что самолет избранного президента приземлился в вашингтонском аэропорту вечером в субботу. Сразу после этого Трамп с семьей отправился в свой гольф-клуб. Там состоялся торжественный ужин и запуск фейерверка.

CBS News добавляет, что 19 января Трамп будет участвовать в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище. После этого он отправится на демонстрацию на спортивную арену Capital One.

19 января также политик, как ожидается, проведет демонстрацию в свою поддержку. Мероприятие должно пройти на площадке спортивной арены Capital One в центре Вашингтона. Там в том числе запланированы выступления предпринимателя Илона Маска.

Накануне стало известно, что Трамп с начала ноября 2024 года собрал более $150 млн на свою инаугурацию.

Ранее госдолг США вырос перед инаугурацией Трампа.

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