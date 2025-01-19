Махачев раскрыл реакцию Хабиба на поражение брата

Махачев заявил, что Хабиб расстроился поражению брата от Двалишвили

Российский боец Ислам Махачев рассказал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов расстроился поражению его брата Умара в бою с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом об сообщил на пресс-конференции.

«Хабиб был расстроен. Он сказал мне сфокусироваться на своем бое, как зашел в раздевалку», — заявил Махачев.

Махачев в первом раунде одолел бразильца Ренато Мойкано и защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединков, которые состоялись в рамках турнира UFC 311.

Изначально против Махачева должен был выйти выступающий под флагом Армении Арман Царукян, однако 17 января он снялся с боя.

Ранее глава UFC рассказал, когда Царукян снова подерется за титул.