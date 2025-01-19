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Махачев раскрыл реакцию Хабиба на поражение брата

Махачев заявил, что Хабиб расстроился поражению брата от Двалишвили
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский боец Ислам Махачев рассказал, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов расстроился поражению его брата Умара в бою с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом об сообщил на пресс-конференции.

«Хабиб был расстроен. Он сказал мне сфокусироваться на своем бое, как зашел в раздевалку», — заявил Махачев.

Махачев в первом раунде одолел бразильца Ренато Мойкано и защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединков, которые состоялись в рамках турнира UFC 311.

Изначально против Махачева должен был выйти выступающий под флагом Армении Арман Царукян, однако 17 января он снялся с боя.

Ранее глава UFC рассказал, когда Царукян снова подерется за титул.

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