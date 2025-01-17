Царукян снялся с боя против Махачева на UFC 311

Боец Царукян снялся с поединка против Махачева на турнире UFC 311 из-за травмы

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян снялся с боя против представителя России, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева на турнире промоушена 311. Об этом сообщает RED CORNER MMA в социальной сети X.

Менеджер Азамат Бостанов в интервью Sport24 объяснил причину такого решения.

«Я знаю наверняка, что Арман снимается с боя против Ислама Махачева. Обострилась травма спины. По поводу замены для Ислама, честно говоря, у меня информации нет. Но Царукян совершенно точно не выйдет на поединок завтра», — заявил он.

Пока неясно, кто заменит Царукяна в бою против Махачева. Турнир UFC 311 пройдет в США в ночь с 18 на 19 января по московскому времени.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

В со-главном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

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