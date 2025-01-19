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Глава UFC рассказал, когда Царукян снова подерется за титул

Уайт: Царукян упустил свой шанс, следующего титульника придется ждать
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John Locher/AP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что армянский боец легкого веса Арман Царукян в ближайшее время не получит титульный бой. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Я не хочу, чтобы на бой кто‑то выходил с травмой. У нас бывали такие случаи раньше. Посмотрим, что будет дальше. Насчет самой травмы: не знаю, ответ на этот вопрос знает только сам Царукян. Он упустил свой шанс, следующего титульника придется ждать», — заявил Уайт.

17 января Царукян снялся с боя против россиянина Ислама Махачева на UFC 311.

19 января Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, который экстренно заменил Царукяна.

Теперь на счету Махачева пять побед в титульных поединках. Ближайшими преследователями Махачева по этому показателю являются Би Джей Пенн, Хабиб Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон, которые одержали по четыре победы в легком весе.

Ранее Махачев назвал следующую цель в карьере.

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