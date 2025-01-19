Махачев одолел Мойкано в первом раунде и защитил пояс чемпиона UFC

Махачев в первом раунде одолел Мойкано и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе

Российский боец Ислам Махачев в первом раунде одолел бразильца Ренато Мойкано и защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок прошел в рамках турнира UFC 311.

Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Я всегда ищу возможность финишировать. Я всегда говорю: если соперник даст мне малейшую возможность, я закончу бой. Мне абсолютно неважно, кто мой соперник. Я сделал вес, вошел в клетку — и готов драться. Кто будет моим следующим соперником? Не моя работа искать претендентов. Если кто-то хочет этот пояс, заходите в клетку», — сказал Махачев сразу после боя.

Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее Мойкано обматерил Эммануэля Макрона на турнире во Франции.