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«Нигде так хорошо не работал»: экс-тренер «Спартака» Абаскаль хочет вернуться в Россию

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию
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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что хотел бы вернуться в Россию и вновь работать с российскими командами. Его слова приводит ТАСС.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», — заявил он.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака», который возглавлял с лета 2022 года. После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В Москве специалист женился на своей избраннице, а своего ребенка пара назвала Николаем.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков. Перед зимним перерывом красно-белые одержали шесть побед подряд.

Ранее Абаскаля назвали голым королем.

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