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Авербух назвал фаворита чемпионата России по фигурному катанию

Авербух о фаворитах ЧР: у женщин, безусловно, Аделия Петросян
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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух назвал фигуристку Аделию Петросян фаворитом в женском одиночном катании на чемпионат России. Его слова приводит РБК.

«Объективно, фавориты всем известны. В женском одиночном катании, безусловно, Аделия Петросян. И, скорее всего, так и будет. В мужской одиночке такого явного фаворита нет», — заявил Авербух.

Занимающаяся у Этери Тутберидзе Петросян — действующая чемпионка России. Она — двукратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024), бронзовый призер национального первенства (2022).

Ранее она заявила, что ей мешают эмоциональные качели.

19 декабря состоялась короткая программа в одиночном катании у мужчин.

Соревнования в женском одиночном катании стартуют 20 декабря. Короткая программа начнется в 15:25 по московскому времени, а произвольная — 21 декабря в 11:45 мск.

Ранее своих фаворитов на ЧР назвала Татьяна Тарасова.

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