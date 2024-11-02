Российская фигуристка пожаловалась на эмоциональные качели

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о своем взрослении, заявив, что ей мешают эмоциональные качели, передает «Матч ТВ».

«Изменения происходят, мысли меняются. Приходится много с собой разговаривать, заставлять. Эмоциональные качели мешают, но в последнее время стало чуть получше с этим», — сказала Петросян.

2 ноября Петросян выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России «Идель», который проходит в Казани.

За свое выступление спортсменка набрала 85,67 балла. На втором месте оказалась Вероника Яметова, получившая за выступление 74,40 балла, замкнула тройку лидеров Софья Важнова (68,30).

Петросян занимается в тренерском штабе Этери Тутберидзе. На этапе Гран-при в Казани выступила еще одна ученица тренера — Дарья Садкова, но она за свой прокат набрала 61,24 балла.

Петросян — действующая чемпионка России. Она — двукратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024), бронзовая призерка национального первенства (2022).

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