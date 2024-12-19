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Стали известны результаты короткой программы на ЧР по фигурному катанию

Фигурист Кондратюк выиграл короткую программу на ЧР по фигурному катанию
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Александр Вильф/РИА Новости

Завершилась короткая программа на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит на «G-Drive Арене» в Омске.

По ее итогам лидерство захватил Марк Кондратюк, который показал результат 105,04 балла. Вторым по итогам первой части соревнований стал Петр Гуменник — у него 102,65 балла. Третью строчку занял Глеб Лутфуллин. Его результат — 97,85 балла.

Совсем немного от тройки лидеров отстали Дмитрий Алиев (97,78) и Роман Савосин (97,56). Следом расположились победитель этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге Владислав Дикиджи (96,28) и двукратный победитель финала Кубка России, супруг фигуристки Александры Трусовой Макар Игнатов (96,22).

Произвольная программа состоится 21 декабря и начнется в 14:55 по московскому времени.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Дикиджи вторым в мире исполнил четверной аксель.

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