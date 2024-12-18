Тарасова назвала фаворитов чемпионата России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла, кого считает фаворитом чемпионата России в танцах на льду и женском одиночном катании, а вот выделять главного претендента на золото у мужчин не стала. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Мы будем смотреть и увидим, кто нас удивит. У девушек, конечно, фаворит – Аделия Петросян, потому что она выигрывала и не проигрывала. Выделять фаворитов у парней не буду. Будут ли Степанова и Букин фаворитами в танцах на льду? Да, думаю, что они будут фаворитами», — заявила Тарасова.

Чемпионат России стартует 19 декабря. В этот день короткие программы покажут танцоры, спортивные пары и мужчины. Женщины выйдут на лед 20 числа.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Яна Рудковская оценила шансы на возвращение российских фигуристов.