В «Крыльях Советов» произойдут серьезные перестановки

Серьезные кадровые перестановки ожидаются в самарских «Крыльях Советов после окончания текущего сезона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что клуб покинет главный тренер Игорь Осинькин, а также все руководство клуба. На данную минуту главным кандидатом на пост нового наставника команды является рулевой «Акрона» Евгений Калешин.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

После первой части сезона «Крылья Советов» занимают десятое место в таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 18 матчах.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о коррупции в российском футболе.