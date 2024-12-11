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Черчесов рассказал о коррупции в российском футболе

Черчесов: я не сталкивался с коррупцией в российском футболе

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана россиянин Станислав Черчесов заявил, что не сталкивался с коррупцией в российском футболе. Его слова приводит Sport24.

«Раз Федорищев говорит, значит, он понимает, о чем идет речь. В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался. Я видел ошибки судей в РПЛ в сторону разных команд, но насчет предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают», — заявил Черчесов.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее министр спорта России сделал заявление из-за коррупционного скандала в футболе.

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