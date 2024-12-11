Мостовой рассказал о перспективах Соболева в «Зените»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Его слова приводит Metaratings.

«Какая разница, что он не попадает в состав? В «Зените» многие сидят и становятся чемпионами. Какая разница? Кто-то сыграет пять игр, кто-то и пять не сыграет, кто-то 10-15. И становится чемпионом из года в год. Поэтому какая разница?» — заявил Мостовой.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 12 матчах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

13 октября стало известно, что тренерский штаб «Зенита» запретил Соболеву проводить много времени в компьютерной игре Dota 2.

В августе появилась информация, что за две недели Соболев провел 24 часа в компьютерной игре Dota 2. Он потратил на внутриигровые предметы 512 тыс. рублей. Также форвард играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил 77 тыс. рублей.

Ранее Соболев объяснил свою любовь к Dota 2.