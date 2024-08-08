Нападающий «Спартака» Соболев потратил полмиллиона на компьютерные игры после отстранения

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев уделяет большое количество времени компьютерным играм после того, как его отстранили от тренировок с основной командой красно-белых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что за последние две недели Соболев провел в компьютерной игре Dota 2 24 часа. Он потратил на внутриигровые предметы ₽512 тыс. рублей. Также Александр играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил ₽77 тыс. рублей.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее Николай Осипов назвал отстраненного от тренировок игрока «Спартака» легендой.