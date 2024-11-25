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«Я забываюсь там»: Соболев о любви к Dota 2

Нападающий «Зенита» Соболев объяснил свою любовь к Dota 2

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в выпуске шоу «Каждый третий» на YouTube-канале «Зенита» объяснил свое пристрастие к компьютерным играм тем, что он отдыхает с их помощью.

«Я раньше тоже в FIFA играл, но сейчас нет. Сейчас, ну раньше в Counter-Strike играл, сейчас в Dota играю. С целью? Да просто, ну я забываюсь там. Ну просто я захожу в компьютер и отдыхаю головой. Как бы то, что вот этот вот тот же там хейт, вот это вот все, я просто захожу туда и…» — заявил Соболев.

13 октября стало известно, что тренерский штаб «Зенита» запретил Соболеву проводить много времени в компьютерной игре Dota 2.

В августе появилась информация, что за две недели Соболев провел 24 часа в компьютерной игре Dota 2. Он потратил на внутриигровые предметы 512 тыс. рублей. Также форвард играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил 77 тыс. рублей.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в девяти мачтах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

Ранее была названа проблема «Зенита», которая может помешать выиграть РПЛ.

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