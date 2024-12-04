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Министр спорта России сделал заявление из-за коррупционного скандала в футболе

Министр спорта Дегтярев высказался о коррупционном скандале в российском футболе

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Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА «Новости»

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что пока не собирается комментировать коррупционный скандал в российском футболе, возникший после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Есть правоохранительные органы, они разберутся. Если губернатор об этом заявил, то есть на то основания. Комментировать здесь — только портить», — заявил он.

26 ноября глава Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее Федорищев заявил, что готов «ответить за базар».

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Футбол. Чемпионат России
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