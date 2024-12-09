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Легионер из РПЛ рассказал о своих месячных тратах

Хорватский защитник «Крыльев» Ороз: мне хватит 30 тысяч рублей на жизнь в России

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Телеграм-канал «ПФК Крылья Советов»

Хорватский футболист самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз заявил, что смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Metaratings.

«Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы. В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам, я самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле, а потому, что так лучше и правильнее», — заявил футболист.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что тратит 30 тысяч рублей в месяц, а экс-игрок «Спартака» Павел Яковлевминимум 150 тысяч рублей. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что одни его бутсы стоят дороже.

24-летний Ороз выступает за «Крылья Советов» с августа. В составе самарской команды он провел пять матчей и забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

Ранее лидера «Краснодара» назвали готовым к отъезду в Европу.

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