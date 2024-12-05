«Обидно и оскорбительно»: в «Динамо» сделали заявление из-за коррупционного скандала

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал оскорбительным вопрос о том, замешан ли столичный клуб в коррупционных схемах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Последний вопрос звучит обидно и даже оскорбительно. Конечно, не замешано. Теперь отвечу по поводу того, что происходит. Мы видим, что на данном этапе медийная составляющая преобладает. Растет количество охватов, цитируемость. Все это происходит в ущерб российскому футболу», — заявил он.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее министр спорта России сделал заявление из-за коррупционного скандала в футболе.