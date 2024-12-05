«Не удивлен»: Черчесов о коррупционном скандале в российском футболе

Российский специалист, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признался, что не удивился коррупционному скандалу в российском футболе, возникшему после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я видел заявление губернатора Самарской области Федорищева. Но не знаю, о чем оно. Я это слышал и видел, но не сталкивался. Не удивлен этим. Он губернатор — знает, о чем говорит. Дождемся, чем это закончится», — сказал Черчесов.

26 ноября глава Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее министр спорта России сделал заявление из-за коррупционного скандала в футболе.