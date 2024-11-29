«Фон может быть токсичным»: в «Динамо» оценили коррупционный скандал

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился размышлениями о том, как коррупционный скандал в судейском корпусе может повлиять на российский футбол. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Согласен с главой РПЛ Александром Алаевым. Информационный фон для российского футбола может быть токсичным. Именно поэтому все заинтересованы в том, чтобы довести это дело до конца и получить вердикт компетентных органов», — заявил Гафин.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги.

«Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем готовность принять участие в данном процессе, инициировать обращение в юрисдикционные органы Российского футбольного союза. Также готовы инициировать обращение в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Ранее Федорищев после скандала с коррупцией заявил, что подаст еще одно заявление.