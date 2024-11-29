Губернатор Самарской области после скандала с коррупцией подаст еще одно заявление

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время подаст еще одно заявление в правоохранительные органы. Документ будет касаться работы агентов в российском футболе.

«Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе», — заявил он.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги.

«Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем готовность принять участие в данном процессе, инициировать обращение в юрисдикционные органы Российского футбольного союза. Также готовы инициировать обращение в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

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