Губернатор Самарской области передал данные о взятках в футболе правоохранителям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале сообщил, что уже передал данные о коррупции в российском футболе в правоохранительные органы, а также кратко оценил заявление Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам внеурочного собрания.

«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, обсудили, приняли резолюцию о том, что все хорошо. И просили меня передать факты по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы. В рамках следствия не могу их озвучивать», — сказал Федорищев.

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, набрав за 16 туров 15 очков. Следующий матч в РПЛ самарская команда проведет на выезде и сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в РПЛ пригрозили наказанием «Крыльям Советов» в случае доказанного факта коррупции.